DEVLER LİGİ | Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Frankfurt - Galatasaray mücadelesi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk 8 arasında yer almak isteyen Galatasaray, açılışı üç puanla yapmanın peşinde. Süper Lig’e 5’te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, bu başarısını Avrupa’ya taşımak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Geniş rotasyonlu kadrosuyla dikkat çeken Galatasaray’da oyuncular, Okan Buruk’tan forma bekleyecek. Peki Frankfurt - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…