DEVLER LİGİ | Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk maçına Frankfurt deplasmanında çıkıyor. Avrupa’da başlangıcı üç puanla yapmak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bundesliga ekiplerinden Frankfurt bu sezon ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet alarak 6 puan topladı. Temsilcimiz Galatasaray’da gözler Sane, İcardi, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün gibi yıldızlarda olacak. Milli takımda sakatlanan Osimhen’in durumu maç günü belli olacak. Peki Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin detayları…
Frankfurt - Galatasaray mücadelesi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk 8 arasında yer almak isteyen Galatasaray, açılışı üç puanla yapmanın peşinde. Süper Lig’e 5’te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, bu başarısını Avrupa’ya taşımak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Geniş rotasyonlu kadrosuyla dikkat çeken Galatasaray’da oyuncular, Okan Buruk’tan forma bekleyecek. Peki Frankfurt - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…