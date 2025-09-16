NTV.COM.TR

DEVLER LİGİ | Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk maçına Frankfurt deplasmanında çıkıyor. Avrupa’da başlangıcı üç puanla yapmak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bundesliga ekiplerinden Frankfurt bu sezon ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet alarak 6 puan topladı. Temsilcimiz Galatasaray’da gözler Sane, İcardi, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün gibi yıldızlarda olacak. Milli takımda sakatlanan Osimhen’in durumu maç günü belli olacak. Peki Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin detayları…

DEVLER LİGİ | Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? - 1

Frankfurt - Galatasaray mücadelesi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk 8 arasında yer almak isteyen Galatasaray, açılışı üç puanla yapmanın peşinde. Süper Lig’e 5’te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, bu başarısını Avrupa’ya taşımak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Geniş rotasyonlu kadrosuyla dikkat çeken Galatasaray’da oyuncular, Okan Buruk’tan forma bekleyecek. Peki Frankfurt - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…

SPOR&SKOR HABERLERİ

DEVLER LİGİ | Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? - 2

FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ilk maçına Frankfurt deplasmanında çıkacak. Frankfurt - Galatasaray mücadelesini İtalyan hakem  Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarına ise Giorgio Peretti ve Guiseppe Perrotti yapacak. Karşılaşma 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DEVLER LİGİ | Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? - 3

GALATASARAY’DA HEDEF İLK 8

Şampiyonlar Ligi bu sezon da lig formatında oynanmaya devam edecek. Galatasaray, puan tablosunu ilk 8’de tamamlayarak play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseltmeyi hedefliyor. Galatasaray’ın lig etabında rakipleri arasında Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco, Union SG gibi takımlar bulunuyor. 

DEVLER LİGİ | Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? - 4

OSİMHEN’İN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Ayak bileğindeki bağlarda orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen Victor Osimhen'in tedavisi bir haftadır devam ediyor. Golcü oyununun Frankfurt maçında oynayabilecek duruma geldiği iddia edilirken Osimhen’in ilk 11 durumuna maç günü karar verilecek. 

DAHA FAZLA GÖSTER