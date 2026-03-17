Devler Osimhen için yarışıyor, Galatasaray 10 milyon euro daha istiyor
17.03.2026 09:12
NTV - Haber Merkezi
Hem Süper Lig'de hem Avrupa'daki performansıyla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Osimhen için dünya devleri kesenin ağzını açtı.
140 MİLYON EURO
Nijerya basınından Punch Sports Extra'ya göre; Arsenal ve Manchester United, Victor Osimhen için birbirleriyle yarışıyor.
İngiliz ekiplerinden 140 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
Osimhen'e sezon başında 75 milyon euro ödeyen Galatasaray, Nijeryalı yıldız golcüsü için en az 150 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray'ın Avrupa'da en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Osimhen'e başka ülkelerden de talip var.
İSPANYA VE FRANSA'DAN DA İSTİYORLAR
PSG'nin de Osimhen'le ilgilendiği ancak futbolcunun 21 milyon euroluk maaşı ve Galatasaray'ın taleplerinin yüksek bulunduğu belirtildi.
Daha önce ise Osimhen'in, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in gelecek yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olduğu iddia edilmişti.
Ayrıca Barcelona'nın da Osimhen'i yakından takip ettiği ve teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak gördüğü aktarılmıştı.
PRİM TALEBİNİ BAŞKANA İLETTİ
Osimhen'in sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'le görüştüğü ve takım arkadaşlarının da talebini ileterek Liverpool maçları için primin 5 milyon euroya yükseltilmesini rica ettiği aktarıldı.
Özbek'in bu talebe olumlu yaklaştığı ve kabul ettiği iddia edilmişti.
SON MAÇTA DUYGUSAL ANLAR
Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel koreografi yapmıştı.
Osimhen, hazırlanan koreografiyi görünce duygusal anlar yaşamıştı.
Kuzey tribününde yapılan koreografide, Osimhen'in kucağında kızıyla yolda yürürken bir görseli bulunurken, sağ üst köşede de annesinin fotoğrafı yer almıştı.