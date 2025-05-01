Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği
2022 yılında Arsenal'da Galatarasay'a gelerek Türkiye'deki hayatına başlayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu Devrim Özkan'dan ayrılan Torreira yeni birlikteliğe başladı.
Galatarasay'da son oynadıkları 3 maçta da gol sevinci yaşayan, ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını 5’e çıkaran saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışında da gündemden düşmüyor.