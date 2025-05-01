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Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği

2022 yılında Arsenal'da Galatarasay'a gelerek Türkiye'deki hayatına başlayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu Devrim Özkan'dan ayrılan Torreira yeni birlikteliğe başladı.

Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği - 1

Galatarasay'da son oynadıkları 3 maçta da gol sevinci yaşayan, ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını 5’e çıkaran saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışında da gündemden düşmüyor.

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Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği - 2

Oyuncu Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı.

Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği - 3

Hürriyet'te yer alan habere göre; Torreira, kameraları görünce panikleyip zıt yöne dönerek yürüyen kız arkadaşını yanına çağırdı.

Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği - 4

İkilinin aralarına mesafe koyarak yürümesi dikkat çekti. Yıldız futbolcu, ardından kız arkadaşıyla otomobiline binip oradan ayrıldı.

Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği - 5

Torreira ile ayrılığın ardından Devrim Özkan, katıldığı bir programda "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna yanıt vermişti. Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim" demişti.

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