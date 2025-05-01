Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın yeni birlikteliği

Torreira ile ayrılığın ardından Devrim Özkan, katıldığı bir programda "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna yanıt vermişti. Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim" demişti.