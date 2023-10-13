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Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti. Turan ziyaretin ardından yayınladığı mesajda, "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım." ifadelerini kullandı.

Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım - 1

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti. Turan, Simeone'nin ziyaretiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


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Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım - 2

Turan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım."


Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım - 3

"Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi."


Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım - 4

"Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti."


Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım - 5

"Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi."

Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım - 6

"Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için…"

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