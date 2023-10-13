Diego Simeone'den Eyüpspor ve Arda Turan'a ziyaret: Başarılara onunla imza attım
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti. Turan ziyaretin ardından yayınladığı mesajda, "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım." ifadelerini kullandı.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti. Turan, Simeone'nin ziyaretiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.