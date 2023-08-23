Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 235'NCİ MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 235. kez sahne alacak.



Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 234 müsabakada 88 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.



Söz konusu maçlarda 309 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.



Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.