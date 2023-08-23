Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş bu maç ile Avrupa'da 235. kez sahne alacak. Futbolseverler de bu kritik müsabakaya dair tüm ayrıntıları öğrenmek istiyor. Öte yandan müsabakanın yayıncı kanalı da belli oldu. Peki, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak. İşte, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı hakkında tüm bilinmesi gerekenler...