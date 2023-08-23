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Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş bu maç ile Avrupa'da 235. kez sahne alacak. Futbolseverler de bu kritik müsabakaya dair tüm ayrıntıları öğrenmek istiyor. Öte yandan müsabakanın yayıncı kanalı da belli oldu. Peki, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak. İşte, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

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Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu - 2

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ağustos'ta Dinamo Kiev'le karşılaşacak.

Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu - 3

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu - 4

BU SEZON AVRUPA'DA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı için nefesler tutuldu - 5

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 235'NCİ MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 235. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 234 müsabakada 88 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 309 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

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