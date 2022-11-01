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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son grup maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i deplasmanda yenerek grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi altıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe akşamı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile grubun son maçına çıkacak. 11 puanla B grubunun lideri olan Fenerbahçe, perşembe akşamı Dinamo Kiev'i yenerek grubu ilk sırada tamamlamak ve direk son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6'ıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda, 3 Kasım 2022 Perşembe akşamı oynanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN SON VİRAJ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 11 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'yi, aynı puanla ikinci sırada yer alan Rennes takip ediyor.

4 averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ardından averaj farkını korumaya devam ederse gruptan lider olarak çıkacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

HEDEF SON 16 TURU

Fenerbahçe, gruplarda averaj farkını koruyarak lider çıktığı takdirde, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.

UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve play-off maçlarını es geçiyor.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

MAÇIN 4. HAKEMİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.

Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin'i görevlendirdi.

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