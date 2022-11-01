UEFA Avrupa Ligi altıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe akşamı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile grubun son maçına çıkacak. 11 puanla B grubunun lideri olan Fenerbahçe, perşembe akşamı Dinamo Kiev'i yenerek grubu ilk sırada tamamlamak ve direk son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6'ıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda, 3 Kasım 2022 Perşembe akşamı oynanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 11 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'yi, aynı puanla ikinci sırada yer alan Rennes takip ediyor.
4 averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ardından averaj farkını korumaya devam ederse gruptan lider olarak çıkacak.
Fenerbahçe, gruplarda averaj farkını koruyarak lider çıktığı takdirde, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.
UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve play-off maçlarını es geçiyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.
Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin'i görevlendirdi.