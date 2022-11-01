Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi altıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe akşamı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile grubun son maçına çıkacak. 11 puanla B grubunun lideri olan Fenerbahçe, perşembe akşamı Dinamo Kiev'i yenerek grubu ilk sırada tamamlamak ve direk son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?