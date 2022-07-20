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Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev- Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde...

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 12:05

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım) - 1

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI BU AKŞAM

Geçtiğimiz sezonu 2. bitirerek elemelerine katılmaya hak kazanan Avrupa macerasında ilk maçına çıkacak.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. 

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım) - 2

Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım) - 3

FENERBAHÇE'NİN 25 KİŞİLİK UEFA LİSTESİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Pelkas, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım) - 4

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacak. Ukrayna'daki savaş sebebiyle maç Polonya'da oynanacak. 

İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de İstanbul'da oynanacak. 

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım) - 5

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:  Altay - Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Zajc, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia

Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Ilya Zabarnyi, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepliev, Benjamin Verbic, Denys Garmash, Viktor Tsgankov, Vladyslav Supryaga

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım) - 6

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak onların kalitesine en iyi şekilde cevap vereceklerini söyledi. Jesus, takımdan ayrılması gündemde bulunan Kim Min Jae'nin kendisi adına ağır bir darbe olduğunu ifade etti.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım) - 7

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