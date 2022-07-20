Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak onların kalitesine en iyi şekilde cevap vereceklerini söyledi. Jesus, takımdan ayrılması gündemde bulunan Kim Min Jae'nin kendisi adına ağır bir darbe olduğunu ifade etti.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI