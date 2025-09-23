Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Hırvatistan'ın köklü ekiplerinden Dinamo Zagreb karşısında galibiyet arayacak. Domenico Tedesco yönetimindeki ilk Avrupa sınavına çıkacak olan Fenerbahçe'nin göstereceği performans taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, daha önce oynanan ilk 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Fenerbahçe bu kez rakibini deplasmanda yenmek ve Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
