NTV.COM.TR

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Hırvatistan'ın köklü ekiplerinden Dinamo Zagreb karşısında galibiyet arayacak. Domenico Tedesco yönetimindeki ilk Avrupa sınavına çıkacak olan Fenerbahçe'nin göstereceği performans taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, daha önce oynanan ilk 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Fenerbahçe bu kez rakibini deplasmanda yenmek ve Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hırvat ekip Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i deplasmanda yenmek ve Hırvat ekibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

MÜSABAKAYI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

TEDESCO GALİBİYET HEDEFLİYOR

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

FENERBAHÇE'DE DİNAMO ZAGREB MAÇINDA 2 EKSİK

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

TARİHİNDEKİ 3. MAÇ

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER