Diogo Jota kimdir, neden öldü? Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota'nın hayatı

Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota'nın neden öldüğü tüm spor camiası tarafından merakla sorgulanıyor. Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Diogo Jota'nın kardeşi ile birlikte hayatını kaybettiği açıklandı. Sosyal medya kullanıcıları ise Diogo Jota'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden öldüğünü araştırıyor. İşte ayrıntılar...