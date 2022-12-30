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Dirk Kuyt'tan formasını giyecek Cody Gakpo'ya: Umarım sana da sihir getirir

PSV'nin yıldızı Cody Gakpo'nun Liverpool'a transferi sonrası kulübün efsane isimleri arasında olan Dirk Kuyt, kendisi gibi 18 numarayı giyecek olan yıldız futbolcuya, "Hoşgeldin. Bu forma umarım sana da sihir getirir" diye seslendi.

Dirk Kuyt'tan formasını giyecek Cody Gakpo'ya: Umarım sana da sihir getirir - 1

PSV'nin yıldızı Cody Gakpo 45 milyon euro bonservisle Liverpool'a transfer oldu.


Dirk Kuyt'tan formasını giyecek Cody Gakpo'ya: Umarım sana da sihir getirir - 2

Resmi imzayı atan 23 yaşındaki yıldızın Liverpool formasıyla fotoğrafları yayınlandı.


Dirk Kuyt'tan formasını giyecek Cody Gakpo'ya: Umarım sana da sihir getirir - 3

Kulübün efsane isimleri arasında olan Dirk Kuyt (42), kendisi gibi 18 numarayı giyecek olan yıldız futbolcu için mesaj paylaştı. 


Dirk Kuyt'tan formasını giyecek Cody Gakpo'ya: Umarım sana da sihir getirir - 4

Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt (42), "Liverpool'a hoşgeldin. Bu forma bana sihir getirdi. Umarım aynı sihri sana da getirir" ifadelerini kullandı.


Dirk Kuyt'tan formasını giyecek Cody Gakpo'ya: Umarım sana da sihir getirir - 5

PSV ile 159 maça çıkan Gakpo, 55 gol ve 50 asiste imza atmıştı. Yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol atarak öne çıkmıştı.

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