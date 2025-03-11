"Dişi Fatih Terim" Selen Erdem'den dev imza: Panathinaikos'ta ikinci Türk!
Hareket ve tavırlarıyla basketbolun Fatih Terim'i olarak anılan ve "Dişi Fatih Terim" lakabını alan Selen Erdem yeni takımına imzayı atıt. Yunanistan ekiplerinde Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine Türk antrenör Selen Erdem'i getirdiğini duyurdu. Erdem, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardıdan Yunan ekibindeki ikinci Türk oldu.
"Dişi Fatih Terim" lakaplı başantrenör Selen Erdem, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı.
Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi.