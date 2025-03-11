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"Dişi Fatih Terim" Selen Erdem'den dev imza: Panathinaikos'ta ikinci Türk!

Hareket ve tavırlarıyla basketbolun Fatih Terim'i olarak anılan ve "Dişi Fatih Terim" lakabını alan Selen Erdem yeni takımına imzayı atıt. Yunanistan ekiplerinde Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine Türk antrenör Selen Erdem'i getirdiğini duyurdu. Erdem, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardıdan Yunan ekibindeki ikinci Türk oldu.

"Dişi Fatih Terim" Selen Erdem'den dev imza: Panathinaikos'ta ikinci Türk! - 1

"Dişi Fatih Terim" lakaplı başantrenör Selen Erdem, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı.

Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi.

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"Dişi Fatih Terim" Selen Erdem'den dev imza: Panathinaikos'ta ikinci Türk! - 2

Erdem, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardıdan Yunan ekibinde ikinci Türk oldu.

"Dişi Fatih Terim" Selen Erdem'den dev imza: Panathinaikos'ta ikinci Türk! - 3

Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." dedi.

"Dişi Fatih Terim" Selen Erdem'den dev imza: Panathinaikos'ta ikinci Türk! - 4

Erdem daha önce Basketbol Süper Lig ekibi Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, 01 Adana ve Yunanistan ekibi PAS Gianmina WBC takımlarında hocalık yapmıştı.

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