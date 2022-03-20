Diyarbakır’ın fabrika gibi okulu, milli takımlara sporcu yetiştiriyor

"BU SENE KIZ ÇİM HOKEYİNDEN MİLLİ SPORCUMUZ VAR"

Okulun milli sporcu anlamında da büyük başarıları olduğunu hatırlatan Buğrahan, "Bu sene kız çim hokeyinde 1 milli sporcumuz var. Mezun olan iki öğrencimiz çim hokeyi erkek milli takımında. Atletizm dalında birçok milli sporcumuz var. Yurt dışına da giden çok sporcumuz var; atletizm dalında. Okul bittikten sonra hangi üniversiteye girdiklerini, orada kendi branşların ne derece yaptıklarını sürekli takip ediyoruz" açıklamalrında bulundu.