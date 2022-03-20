Diyarbakır’ın fabrika gibi okulu, milli takımlara sporcu yetiştiriyor

Haberler - İHA 20.03.2022 - 12:58 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 13:00
Başarılarıyla birçok branşta adından söz ettiren Diyarbakır Spor Lisesi, 2010 yılında Güzel Sanatlar okulunu bir bölümü olarak faaliyet göstermeye başladı.
Okul daha sonra 2013 yılında Diyarbakır Spor Lisesi adını alarak eğitim-öğretime hayatına devam etti.
Okul bünyesinde 370 öğrenci eğitim görürken, bu sene 44 branşta hem ferdi, hem de takım bazında yarışmalara katıldı.
Fabrika gibi sporcu yetiştiren okul, bu sene katıldığı birçok turnuvandan başarı elde ederek dönerken, en son 9-13 Mart tarihleri arasında 8 yıl önce zorlu şartlar altında ve tepkilere rağmen kurulan futbol kız takımıyla yüzlerce okul arasında başarı elde ederek Rize’de katıldığı Türkiye Kız Futbol müsabakalarında Samsunla finalde karşılaşıp ikinci oldu.
Okullarının 2010 yılında Güzel Sanatların bir bölümü olarak eğitim-öğretim hayatına başladığını söyleyen Müdür Yardımcısı Vedide Gül Buğrahan, daha sonra 2013 yılında da bağımsız olarak Diyarbakır Spor Lisesi adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.
44 branşta hem ferdi, hem takım bazında okul sporlarında yarışmalara katıldıklarını söyleyen Vedide Gül Buğrahan, ayrıca karma 370 öğrencilerinin olduğunu aktardı. Sözlerine devam eden Buğrahan "Bütün branşlarda faaliyet göstermekteyiz. Erkek futbol, kız voleybol, erkek hentbolda Türkiye yarı finaline kadar yükseldik. Kız futbol takımımız bu sene Türkiye 2.'liğini elde etti" açıklamalarında bulundu.
Türkiye genelinde yüzlerce okulun katılımı ile gerçekleştiğini söyleyen Buğrahan, "Kız futbol takımımız il 1.'si, bölge 1.'si, Türkiye yarı finallerinden geçip derece yaparak, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Finalde de Türkiye 2.'si oldu. Final maçımı Rize’deydi. 9-13 Mart arasında Rize’de yapılan Türkiye Kız Futbol müsabakalarında Samsun ile finalde karşılaştık. İkinci oldu" şeklinde konuştu.
Okulun milli sporcu anlamında da büyük başarıları olduğunu hatırlatan Buğrahan, "Bu sene kız çim hokeyinde 1 milli sporcumuz var. Mezun olan iki öğrencimiz çim hokeyi erkek milli takımında. Atletizm dalında birçok milli sporcumuz var. Yurt dışına da giden çok sporcumuz var; atletizm dalında. Okul bittikten sonra hangi üniversiteye girdiklerini, orada kendi branşların ne derece yaptıklarını sürekli takip ediyoruz" açıklamalrında bulundu.
Diyarbakır Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Ayten Güzel, kız futbol takımını 8 yıl önce kurduklarını, bu işe başladıklarında büyük eleştirilere de maruz kaldıklarını dile getirdi. 'Kızlar futbol oynayabilir mi?' anlamında eleştirilere maruz kaldıklarını anımsattı.
Sözlerine devam eden antrenör Güzel, "Biz her sene içerisinde ilden 1, bölgeden 1 çıkarak yarı finallere kalmaya hak kazanıyorduk. Yarı finallerde bir şekilde elimiz boş dönüyorduk. Büyük bir hazırlık sürecinden sonra bu yıl Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına katılmaya hak kazandık" diye konuştu.
Turnuva sürecini anlatan Güzel "Biz önce son yılın şampiyonu Denizli’yi, 4-2, daha sonra Samsunla yaptığımızla maçta 1-0 yenilgi, arkasından İzmir birincisini 4-1 yendik. Çaprazlarda turnuvanın en favori takımını Gaziantep’i penaltılarda devirmeyi başararak, final oynama başarısını elde ettik. Türkiye ikincisi olarak Diyarbakır’a döndük" şeklinde konuştu.
Milli Takım kampına seçilen 10’ncu sınıf öğrencisi Beyzanur Güngören, okullar arası turnuvada Türkiye ikincisi olduklarını, iki kez milli takım kampına gittiğini kaydetti.
Üçüncü kez de seçilmeyi beklediğini aktaran Güngören, "Orada kalıcı olmak istiyorum. İyi bir his. İnşallah diğer arkadaşlarla birlikte devamını getirip temsil ederiz" açıklamalarında bulundu.
Güngören ayrıca, Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler, emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.