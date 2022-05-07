Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde

Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya 1 numarası Djokovic'i 2-1'le geçen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi. 19 yaşındaki raket çeyrek finalde de Rafael Nadal'ı geçmişti. Alcaraz, Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 21:29 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 21:32

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 1

'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya klasmanında 1 numara olan Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 2

Kariyerinde ilk kez karşılaştığı Djokovic'e karşı ilk seti 7-6 kaybeden Alcaraz, diğer setleri 7-5 ve 7-6 kazandı.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 3

Alcaraz, 3 saat 35 dakika süren maçta özellikle kısa toplardaki başarılı oyunuyla Sırp tenisçiyi mağlup etmeyi başardı.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 4

İki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi kazanan Alcaraz, çeyrek finalde de 'ı elemişti.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 5

Genç İspanyol raket, tenis dünyasının en iyileri olan Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 6

Dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, Madrid'deki turnuvanın klasmanında 7. sırada bulunuyor.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 7

Karşılaşma öncesinde iki tenisçinin yaptığı açıklamalarda Alcaraz, "bana göre tenis tarihinin en iyilerinden biri. Başardıkları inanılmaz şeyler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz." derken, Djokovic de "Oğlum için dünyanın bir numarası şu anda Alcaraz." şeklinde konuşmuştu.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 8

Madrid'de diğer finalist, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçın galibi olacak.

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'de finalde - 9

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