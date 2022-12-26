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Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022)

NBA'de Celtics, Bucks'ı 139-118 mağlup etti. Batı Konferansı'nda liderlik yarışı veren Denver ile Suns arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Nuggets, 2 uzatmaya giden karşılaşmadan 128-125 galip ayrıldı. Mavericks, 21 sezon formasını giydiği kulübün 2011'de tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan Dirk Nowitzki'yi, heykelini dikerek onurlandırdı. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 5 karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 2

Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede lider Boston Celtics, en yakın takipçisi Milwaukee Bucks'ı konuk ettiği maçı kazandı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 3

Celtics'i galibiyete, 41 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynayan Jayson Tatum ve 29 sayı, 5 ribaunt üreten Jaylen Brown taşıdı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 4

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 9 ribaunt ve Jrue Holiday'in 23 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 5

JOKIC'TEN 41 SAYI

Batı Konferansı'nda liderlik yarışı veren Denver Nuggets ile Phoenix Suns arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 2 uzatmaya giden karşılaşmadan 128-125 galip ayrıldı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 6

Konferans lideri Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 41 sayı, 15 ribaunt, 15 asistle NBA tarihinde eşine az rastlanır bir "triple double"a imza attı. Sırp pivot, Oscar Robertson (1961, 1962) ve James Harden'dan (2016) sonra bir maçta 40 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen 3. oyuncu oldu.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 7

Art arda 4. galibiyetini alan Nuggets'ta Aaron Gordon 28 sayı, 13 ribaunt ve Jamal Murray 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 8

Suns'ta ise Landry Shamet 31 sayı, 6 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 16 ribaunt ve Chris Paul 17 sayı, 16 asistle mücadele etti.

Öte yandan kasığındaki sakatlık yüzünden 3 maçtır oynayamayan Suns'ın all-star gardı Devin Booker, ağrılarının artması nedeniyle ilk çeyrekte sahayı terk etti.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 9

NOWITZKI'NİN HEYKELİ DİKİLDİ

Dallas Mavericks, 21 sezon formasını giydiği kulübün 2011'de tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan Alman basketbolcu Dirk Nowitzki'yi, heykelini dikerek onurlandırdı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 10

Mavericks, spor salonunun önündeki heykelin açılışı sonrası oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 124-115 kazandı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 11

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Christian Wood 30 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve Tim Hardaway 26 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 12

Mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi (NBA gecenin sonuçları 26 Aralık 2022) - 13

NBA'DE GECENİN DİĞER SONUÇLARI:

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-119

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 124-115

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 139-118

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-109

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 128-125 (uzatmada)

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