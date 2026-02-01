Dokuz maçtır yüzü gülmedi, soruyu duyunca sinirlendi. Konyaspor teknik direktörü: Haddinizi bilin

Kendisine yöneltilen soruya oldukça sinirlendiği görülen Çağdaş Atan, "Sen soru mu sordun yoksa fırça mı attın bana anlamadım ben. Biraz haddinizi bilin bence. Soru sorarsanız burada her soruya cevap vermeye çalışıyorum." diyerek tepki gösterdi.

"Attığımız ilk gole bakarsan nasıl çalıştığımızı, ortadan mı kenarlardan mı geldiğimizi çok rahat görebilirsiniz ama bence onu görmek istemiyor gibi bazen hareket ediyorsunuz." şeklinde konuşmasını sürdüren teknik direktör, sosyal medyayı çok takip etmediğini belirterek açıklamalarına şunları ekledi:

"Ben sadece taraftarımı tribünde görmek istiyorum. Ben gelmeden önce son 4 iç saha maçını kaybetmiş Konyaspor'dan bahsediyoruz. Eleştiri kadar normal bir durum yok. Eleştirilmekten çekinen bir teknik adam değilim. Etkilendiğimle ilgili çok yanlış yerdesiniz, hiç etkilenmiyorum. Ben sadece oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Bütün sorumluluğu kendi üzerime almak istiyorum. Eleştiriler bana olsun, oyuncular rahat bırakılsın, onun derdindeyim. Bence objektif olmayan bir yorum yaptınız. Bana biraz aykırı ve çok sivri geldi, söylemem lazım."