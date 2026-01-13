Domenico Tedesco, Fenerbahçe sonrası durağını "Bir gün olacak, eminim" diyerek açıkladı
13.01.2026 11:05
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınına verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray'ı finalde 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin başındaki ilk kupasını kazanan genç çalıştırıcı, İtalyan basınına verdiği röportajda birçok konuya değindi.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan çalıştırıcı; Fenerbahçe, kariyeri, transfer dedikoduları ve geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Tedesco'nun sözleri:
"TEK BİR KUSURUM VAR"
"Sakin bir insanım ve bu iyi bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım ama önemli olan şeylere odaklanabiliyorum ve bahane üretmiyorum. Tek kusurum, kendimden çok fazla şey bekliyorum ve başarılarımın tadını çıkaramıyorum."
"İTALYA BENİMLE İLGİLENİNCE ÇOK MUTLU OLDUM"
"İtalya Milli Takımı'nın benimle ilgilendiği için çok memnun oldum. Değerlendirilen antrenörler arasında olmak büyük bir onurdu ama Gattuso ile anlaştıkları için mutluyum. Onu zaten oyuncu olarak çok beğeniyordum. Mükemmel bir antrenör. Yoğunluğu, zihniyeti ve profesyonelliği var. Ayrıca ikimiz de Calabrialıyız..."
"GUENDOUZI'NİN YAPTIĞINI NEREDEYSE KİMSE YAPMAZ"
"Bence doğru adam Guendouzi. Gözlerinde çok keskin bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz."
NKUNKU TRANSFERİ
Soru: Sıradaki transferin Nkunku olup olmayacağı merak ediliyor. Milan ve Fenerbahçe arasında neler oluyor?
Tedesco: "Söylentileri anlıyorum. Christopher Nkunku'ya çok saygı duyuyorum. Birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf. Kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz. Bu sadece size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olduğunu düşünmüyorum."
SKRINIAR AYRILACAK MI?
Soru: "Milan Skriniar'ın İtalya'ya geri dönme olasılığı nedir?"
Domenico Tedesco: "Söz konusu bile olamaz! Onu bırakmam. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim."
"BİRÇOK GÜÇLÜ OYUNCU VAR"
"Burada birçok güçlü oyuncu var. Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde."
FENERBAHÇE SONRASI DURAĞI
“Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum, harika işler yapıyorum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim.”