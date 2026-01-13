Domenico Tedesco, Fenerbahçe sonrası durağını "Bir gün olacak, eminim" diyerek açıkladı

"İtalya Milli Takımı'nın benimle ilgilendiği için çok memnun oldum. Değerlendirilen antrenörler arasında olmak büyük bir onurdu ama Gattuso ile anlaştıkları için mutluyum. Onu zaten oyuncu olarak çok beğeniyordum. Mükemmel bir antrenör. Yoğunluğu, zihniyeti ve profesyonelliği var. Ayrıca ikimiz de Calabrialıyız..."