Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de yaşananları "Dürüst olmak gerekirse" diyerek anlattı! "Biraz metal, biraz samba"
30.11.2025 17:42
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerdeki duruma dair açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"HER ŞEY ZORDU"
"Ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktörün değişmesi değil. Bu seçim de vardı. Herkes bu konuda gergindi. Seçim, teknik ekip ve oyuncuları etkileyebilir, bu yüzden benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Seçim günü bizim bir maç günüydü. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse oldukça zordu. Ancak şimdi her şey yoluna girdi, iyi bir takımımız var ve ritmimizi bulduk."
"HAKEMLER İYİ"
"Hakemlerin gerçekten iyi olduğunu söylemeliyim. Oynadığımız maçlarda bu konu hiç gündeme gelmedi. Ellerinden geleni yapıyorlar, hepsi bu. Biz dikkatli olmalıyız çünkü bazen bir şey olduğunda herkesi aynı kefeye koyarsınız, bu da adil olmaz."
"HER YERDE FENERBAHÇE TARAFTARI VAR"
"Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, büyük bir taraftar kitlesi varsa ve 11 yıldır şampiyon olamıyorsanız, herkes şampiyonluk için açtır! Bunu günlük hayatta hissedersiniz çünkü nereye giderseniz gidin Fenerbahçe taraftarları vardır. Stadyuma giderken, her iç saha maçında bu heyecanı hissedersiniz."
"BİRÇOK SİSTEMİ SEVERİM"
"Dürüst olmak gerekirse, birçok sistemi seviyorum. Bence önemli olan her zaman sahip olduğunuz takım, sahip olduğunuz oyuncular... En iyi oyuncuların en iyi pozisyonda olması benim için çok önemli bir ilke."
"BİRAZ HEAVY METAL, BİRAZ SAMBA"
"Topa sahip olmadığımızda, yüksek pres yapmayı seviyorum çünkü topu istiyoruz. Topu aldığımızda ise oyunu domine etmeyi, gol atmayı ve fırsatlar yaratmayı seviyorum. Top bizde değilken biraz heavy metal. Topu elimizdeyken ise biraz samba. Bunu Brezilyalı oyuncularıma son maçta söyledim."