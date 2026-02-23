Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki sıkıntıyı 7 isimden bahsederek açıkladı
23.02.2026 23:13
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 90. dakikadan sonra gelen gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"ÇOK PROBLEM YAŞADIK"
Soru: "İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?"
Domenico Tedesco: "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık."
"BU GECE YAZIK OLDU"
"İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu."
SAKATLIK PROBLEMİ
“Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat, Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız.”