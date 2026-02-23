Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki sıkıntıyı 7 isimden bahsederek açıkladı

"İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu."