Domenico Tedesco, Fenerbahçeli yıldızla ilgili müjdeyi verdi: "Bence bizimle kalacak"
18.01.2026 23:08
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Alanya Oba Stadı'ndaki maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekip, bu galibiyetle birlikte lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi ve ikinci sırada yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"GÖZÜ KAPALI OYNUYORLAR"
"Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık."
"YİĞİT EFE, FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ"
"Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği. Bir yandan da Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz."
"CEKETİ FIRLATTIM ÇÜNKÜ..."
"Sıcak hissettiğim için ceketi çıkarıp fırlattım. Bazen duygusal oluyorum ama özel bir sebebi yoktu. Puan farkı 1'e düştü ama bunu konuşmak için henüz çok erken."
"TALISCA BİZİMLE KALMALI"
"Talisca bizimle kalmalı, kalması gerekiyor. Özverili oynadı bugün. Kendisi 10 numara ama 9 numarada kullandığımızda da hem yaklaşmayı hem arkaya koşuları çok iyi beceriyor. 2 gol attı. Sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak çok zor. 10 numarada hem bu kadar uzun hem bu kadar iyi sol ayaklı biri bulmak çok zor. Talisca kalacaktır bence. Sadece zaman meselesi. Kulüp süreci yönetiyor. Benim için çok net, Talisca'nın kalması çok önemli."