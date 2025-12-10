Domenico Tedesco, maç öncesi kötü haberi verdi! Sakatlıkları "Kulübede 4 oyuncum olacak" diyerek tek tek açıkladı
10.12.2025 13:15
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"BECAO İLE İLGİLİ BİLGİ VEREMEM"
"Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Ben birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli. Becao ile ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli. Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür."
"ÇÖZÜM EN-NESYRI"
"Jhon Duran'ın yokluğunda nasıl bir çözüm ürettiniz?"
Domenico Tedesco: "Çözümümüz En-Nesyri! Pek çok maçta çözüm En-Nesyri oldu. Stuttgart maçında üst seviye oynadı, Nice maçında çok iyiydi. Avrupa Ligi maçlarına hep En-Nesyri ile başladık. Asensio da kas rahatsızlığı nedeniyle olmadı. Yarın En-Nesyri ve Talisca ile birlikte oynayacağız."
"FERENCVAROS MAÇI ZORDU"
"Ben genç bir teknik direktörüm ama kendimi çok tecrübeli hissediyorum. Bu 800. basın toplantım olabilir. En önemlisi maçları kazanmaktır, çok özel taktikler, fikirler önemli değil, tek istediğim kazanmak. Maçlarda taktik veya oyuncu değiştirirsek mecbur olduğumuz için yaptık. Teknik direktörün işi duruma göre aksiyon almaktır. Takım içinde sakatlıklar, cezalar olabiliyor. Ferencvaros maçında çok eksik vardı ve zorluğunu yaşadık. Belli fikirler üretmeniz gerekiyor.
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Şu an transfer konuşmak için doğru bir an değil, yarın çok önemli bir maç var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transferde bir fırsat var mı diye. Ben şu oyuncuyu isterim diye isim belirten biri değilim. Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz. Bu bir tek adam şovu değil. Ben hiçbir zaman bu ismi istiyorum diyen biri değilim. Bu haberler benden çıkmıyor. Ben takımımdan mutluyum."
SAKATLIKLAR
"Asensio yok, Edson da ağrı var. Kulübede 4 oyuncum olacak. Szymanki de dizinde ağrı hissetti. İçinde bulunduğumuz duruma göre en iyi çözümü bulmalıyız."