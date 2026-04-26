Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklama. "Samandıra daha kapalı olsun isterdim"

Bütün hafta boyunca olabilecek en iyi 11'i belirlediklerinin altını çizen Tedesco, "Kimin oynayacağına dair zar atmıyoruz. A oyuncusunu oynatırsanız, B oyuncusunu sonradan oyuna alacağınıza dair karar verirsiniz. Bugün goller bulmamız gerekiyordu. Geriden çıkabildik, Matteo'nun yardımıyla Galatasaray'ın baskısını kırdık. Bizim için penaltı, kırılma noktası oldu. Eğer golü bulsaydık işler daha kolay olurdu. Ama gol olmayınca işler bizim için zorlaştı. Sonrasında taç atışından gol yedik. Osimhen harika bir gol attı. Göğsüyle düzeltti, sonrasında diziyle vuruş yaptı. İkinci yarı bizler için daha zor oldu. Rakibimiz de çok iyi, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Penaltıdan yediğimiz golün ardından girdiğimiz net pozisyonlar vardı. İsmail'in, Musaba'nın, Cherif'in girdiği pozisyonlar vardı. Bugün gol atamamamız çok çılgınca geliyor. 3 gol yiyoruz ama gol atamıyoruz. Yazık oldu ama bunlar futbolun parçası." ifadelerini kullandı.

Skor 1-0 olmadan önce Galatasaray'ın yalnızca Sallai'yle 1 şut denemesi olduğunu söyleyen Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Konyaspor mücadelesinden dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda sahaya çıktıklarını söyledi.