Domenico Tedesco'dan derbi yorumu. "Canavar gibiydik"

"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum."