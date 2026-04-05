Domenico Tedesco'dan derbi yorumu. "Canavar gibiydik"
05.04.2026 23:26
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Ev sahibi ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcının sözleri şu şekilde:
"DIŞARI ÇIKIP SEVİNDİM"
"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim."
"CANAVAR GİBİYDİK"
"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum."
"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK
"2 buçuk, 3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."
"ASENSIO ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"
"Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz."
"İSMAİL'İN KOŞMASI BİLE ZORDU"
"İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."