Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı! "Bir etkisi olmadı"
06.12.2025 22:35
Son Güncelleme: 06.12.2025 22:40
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"2-0 YAPABİLİRDİK"
"Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca rakip inanç kazanıyor. Semedo'nun sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik."
"EĞER ENGEL OLSAYDIK MAÇI KAZANIRDIK"
"Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik! Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık."
"DEĞİŞİKLİKLER POZİTİF ETKİ YARATTI"
“Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim.”
GALATASARAY CEVABI
"Dünkü maçın (Galatasaray-Samsunspor) herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk. Bugün kötü oynadık, bizim için kötü bir maçtı."
"EN-NESYRI'NİN ÖZ GÜVENİ YERİNDE DEĞİL"
"Bugünkü maça çift forvet oynayarak başladık, Talisca ve Duran. İdmanlardaki performanslarında iyi geri dönüş aldık. Plzen maçında da bunu denedik. Elimizde üç forvet var, iki forvetle oynadığınızda daha tehlikeli olabiliyorsunuz. Galatasaray derbisinde iki forvete döndük, golü bulduk ve derbiyi de kazanabilirdik. Ayrıca Talisca ve Duran arasında iyi bir uyum var. Duran şu an özgüvenli döneminde ama benim için şiddetli baskı yapacak durumu yok. Bizim istediğimiz seviyeye gelmesi için güç kazanması lazım. En-Nesyri'nin öz güveni yerinde değil ama çok baskı yapıyor. Ama genel olarak ikisi de iyi forvetler. En-Nesyri'nin öz güven sorunu var mı, bilemiyorum. Belki gol atamadığı içindir. Ama biz forvet oyuncularımızın gücüne inanıyoruz."