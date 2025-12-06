Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı! "Bir etkisi olmadı"

"Bugünkü maça çift forvet oynayarak başladık, Talisca ve Duran. İdmanlardaki performanslarında iyi geri dönüş aldık. Plzen maçında da bunu denedik. Elimizde üç forvet var, iki forvetle oynadığınızda daha tehlikeli olabiliyorsunuz. Galatasaray derbisinde iki forvete döndük, golü bulduk ve derbiyi de kazanabilirdik. Ayrıca Talisca ve Duran arasında iyi bir uyum var. Duran şu an özgüvenli döneminde ama benim için şiddetli baskı yapacak durumu yok. Bizim istediğimiz seviyeye gelmesi için güç kazanması lazım. En-Nesyri'nin öz güveni yerinde değil ama çok baskı yapıyor. Ama genel olarak ikisi de iyi forvetler. En-Nesyri'nin öz güven sorunu var mı, bilemiyorum. Belki gol atamadığı içindir. Ama biz forvet oyuncularımızın gücüne inanıyoruz."