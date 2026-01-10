Domenico Tedesco'dan "Hangi isimler ayrılacak?" sorusuna "Fenerbahçe onların evi" yanıtı!

Hava durumunun hem kendileri hem de taraftarlar için zorlayıcı olduğunu dile getiren Tedesco, şöyle konuştu:

"Böyle bir taraftara sahip olmak çok önemli. Adana'da da her yer Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. 15 bin taraftarımız vardı orada. İnanılmaz bir durum. Bir takım için, futbolcu için, teknik direktör için en iyi şey budur. Lige Alanyaspor maçıyla başlayacağız. Onlara karşı ilk yarıda evimizde zorlu bir maç oynamıştık. Sakat oyuncularımız var. Levent bugün sekiyordu, Archie sakat ve oynamayacak. Ama bizler sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız."