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Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023)

NBA'de Dallas, yıldız oyuncusu Doncic'in 51 sayı attığı maçta Spurs'ü 126-125 yendi. Doğu Konferansı'nda Nets, deplasmanda Hornets'ı 123-106 yendi. Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cavaliers, deplasmanda Bulls'u 103-102 mağlup etti. Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği 76ers ise deplasmanda Thunder'ı 115-96 mağlup etti.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 2

Dallas Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 3

Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı.

Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 4

Doncic, bu hafta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

Spurs'te ise Keldon Johnson'ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 5

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET

NBA Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 123-106 yendi.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 6

Brooklyn Nets, Charlotte Hornets karşısında galip gelerek üst üste 11, sezonun 24. galibiyetini aldı.

Nets'te Kyrie Irving 28, Kevin Durant ise 23 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 7

Hornets'ta LaMelo Ball'un 23 ve Mason Plumlee'nin 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 8

CEDİ OSMAN'DAN 12 SAYI

Milli oyuncu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 103-102 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman, 24 dakika 32 saniye süre aldı ve 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansla galibiyete katkı verdi.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 9

Cavaliers'ta Caris LeVert 23, Kevin Love ise 20 sayıyla oynadı.

Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 21 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 10

FURKAN KORKMAZ'DAN 7 SAYI

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 115-96 mağlup etti.

Furkan Korkmaz, 25 dakika 11 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokla takımının galibiyetine katkı verdi.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 11

76ers'ta Joel Embiid 16 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerindeki beşinci triple-double'ına imza atarken Tobias Harris, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder forması giyen Josh Giddey'nin 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi (NBA'de gecenin sonuçları 1 Ocak 2023) - 12

GECENİN SONUÇLARI (1 OCAK 2023):

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103

Houston Rockets-New York Knicks: 88-108

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115

Utah Jazz-Miami Heat: 123-126

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130

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