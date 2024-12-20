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Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi

Paris Saint-Germain ile Monaco arasında oynanan mücadelede Wilfired Singo'nun krampon çivileri, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın suratını parçaladı. Fildişi Sahilli oyuncu hareketin kasıtlı olmadığını dile getirirken, İtalyan kaleciden özür dilediği bir mesaj yayınladı.

Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi - 1

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint-Germain ile Monaco karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında kaleci Gianluigi Donnarumma, Wilfried Singo tarafından yüzüne ciddi bir darbe alarak yerde kaldı.

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Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi - 2

İtalyan kalecinin yüzü parçalanırken, yanağında oluşan açığa zımba tedavisi uygulandı ve 22. dakikada oyundan alındı.

Singo daha sonra sosyal medyada Fransızca ve İtalyanca bir gönderi paylaşarak kaleci Gianluigi Donnarumma’dan özür diledi.

Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi - 3

"HAREKETİM KASITLI DEĞİLDİ"

Singo'nun açıklamalarında “Gianluigi Donnarumma’dan özür dilemek istiyorum. Hareketim kasıtlı değildi. Ama sonrasında suratında ciddi bir yaralanma olduğunu gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşir." ifadeleri yer aldı.

Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi - 4
Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi - 5
Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi - 6
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