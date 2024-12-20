Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi

"HAREKETİM KASITLI DEĞİLDİ"

Singo'nun açıklamalarında “Gianluigi Donnarumma’dan özür dilemek istiyorum. Hareketim kasıtlı değildi. Ama sonrasında suratında ciddi bir yaralanma olduğunu gördüm. Umarım en kısa sürede iyileşir." ifadeleri yer aldı.