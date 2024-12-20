Donnarumma'nın yüzü parçalanmıştı: Singo'dan özür mesajı geldi
Paris Saint-Germain ile Monaco arasında oynanan mücadelede Wilfired Singo'nun krampon çivileri, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın suratını parçaladı. Fildişi Sahilli oyuncu hareketin kasıtlı olmadığını dile getirirken, İtalyan kaleciden özür dilediği bir mesaj yayınladı.
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint-Germain ile Monaco karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 17. dakikasında kaleci Gianluigi Donnarumma, Wilfried Singo tarafından yüzüne ciddi bir darbe alarak yerde kaldı.