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Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan art arda paylaşımlar geldi.

Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama - 1

BEŞİKTAŞ

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."


SPOR&SKOR HABERLERİ

Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama - 2

FENERBAHÇE

"Başımız sağ olsun.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama - 3

GALATASARAY

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama - 4

TRABZONSPOR

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun"

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