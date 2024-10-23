Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama

FENERBAHÇE

"Başımız sağ olsun.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."