Dört farklı yapay zeka aracı Süper Lig şampiyonunu belirledi: Galatasaray ile Fenerbahçe için üç benzersiz tahmin ve maç skorları

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Fenerbahçe'nin Kalan Maçları ve Skor Tahminleri



Sivasspor - Fenerbahçe: Sivasspor, iç sahada dirençli bir ekip. Fenerbahçe’nin hücum gücü yüksek olsa da deplasmanda zorlanabilir. Tahmin: 1-2 (Fenerbahçe kazanır).



Fenerbahçe - Kayserispor: Fenerbahçe iç sahada dominant. Kayserispor’un ligdeki konumu genelde alt sıralarda, bu maçta zorlanmaları muhtemel. Tahmin: 3-0 (Fenerbahçe kazanır).



Gaziantep FK - Fenerbahçe: Gaziantep deplasmanı zorlu olabilir ama Fenerbahçe’nin kadro kalitesi fark yaratır. Tahmin: 0-2 (Fenerbahçe kazanır).



Fenerbahçe - Beşiktaş: Derbi maçları her zaman çekişmeli. Fenerbahçe iç sahada avantajlı ama Beşiktaş pes etmez. Tahmin: 2-2 (Beraberlik).



Başakşehir - Fenerbahçe: Başakşehir iyi organize bir takım, deplasmanda Fenerbahçe’yi zorlayabilir. Tahmin: 1-1 (Beraberlik).



Fenerbahçe - Eyüpspor: Eyüpspor’un lige yeni çıkmış bir ekip olduğunu varsayarsak, Fenerbahçe evinde rahat kazanır. Tahmin: 3-1 (Fenerbahçe kazanır).



Hatayspor - Fenerbahçe: Hatayspor’un sert savunması var ama Fenerbahçe’nin hücum çeşitliliği galibiyeti getirir. Tahmin: 0-1 (Fenerbahçe kazanır).



Fenerbahçe - Konyaspor: İç sahada Fenerbahçe yine baskın oynar, Konyaspor dirense de kazanır. Tahmin: 2-0 (Fenerbahçe kazanır).