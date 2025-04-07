Dört farklı yapay zeka aracı Süper Lig şampiyonunu belirledi: Galatasaray ile Fenerbahçe için üç benzersiz tahmin ve maç skorları
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken, şampiyonluk yarışı da kızışarak sürüyor. Galatasaray'ın lider, Fenerbahçe'nin ikinci sırada götürdüğü amansız yarış için dört farklı yapay zeka aracı tahminde bulundu. Sarı - kırmızılılar ile sarı - lacivertlilerin çekişmesi için üç benzersiz tahmin öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışının paydaşlarından Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki maçta rakibini 4-1 mağlup etti.