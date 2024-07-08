Dört yıl önce 3. Lig'de oynayan Barış Alper Yılmaz şimdi Avrupa'nın gündeminde

EURO 2024'TE FUTBOL KAMUOYUNU ETKİLEDİ

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray ve A Milli Takım'la 70 maçta süre aldı. Sarı-kırmızılı ekipte 55 resmi müsabakaya çıkan Barış Alper, ay-yıldızlı formayı da 15 kez sırtına geçirdi.

Galatasaray'da toplamda 3 bin 490 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, A Milli Takım'da ise 922 dakika süre buldu. Barış Alper'in toplam aldığı süre 4 bin 412 dakika oldu.



Genç futbolcu, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa futbol kamuoyundan geçer not aldı.

Barış Alper, yoğun ve yorucu geçen sezonun ardından düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5 müsabakada da 90'ar dakika sahada kaldı. Milli yıldız, hem grup aşamasında hem de eleme turlarındaki müsabakalarda kuvveti, dayanıklılığı, hızı ve mücadelesiyle dikkati çekti.



Şampiyonada gol veya asist üretememesine rağmen rakip savunma oyuncularını zorlayan ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Barış Alper ile ilgili sosyal medyada binlerce olumlu yorum paylaşıldı.



Yabancı basın mensuplarının övgüde bulunduğu ay-yıldızlı futbolcu için Hollanda'nın yıldız stoperi Virgil van Dijk, "Sürekli koşuyordu, ele avuca sığmıyordu. Her savunmacı için zordur. Arka üçlüdeki bizi çok zorladı." yorumunu yaptı.