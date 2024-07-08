Dört yıl önce 3. Lig'de oynayan Barış Alper Yılmaz şimdi Avrupa'nın gündeminde
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) performansıyla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, son dört yılda kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. 2017-2018 sezonu öncesi 17 yaşındayken dönemin TFF 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da profesyonel olan Barış Alper, A Milli Takım'ın tüm maçlarında 90 dakika süre alan ay-yıldızlı oyuncu, kuvveti, dayanıklılığı, hızı ve mücadelesiyle Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) performansıyla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, son 4 yılda kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.
Futbol kariyerine Rize Özel İdarespor'da başlayan Barış Alper, 2017-2018 sezonu öncesi 17 yaşındayken dönemin TFF 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'a transfer oldu. Burada profesyonel olan genç futbolcu, ilk sezonunda 5 lig, 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
2017-2018 sezonunda play-off şampiyonu olarak TFF 2. Lig'e yükselen takımında daha fazla süre bulmaya başlayan Barış Alper, 2018-2019 sezonunda 16 lig ve 1 kupa, 2019-2020 sezonunda ise 19 lig, 1 kupa maçında sahaya çıktı. Genellikle sağ kanatta görev alan Barış Alper, söz konusu sezonlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.