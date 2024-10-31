Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu?

Ricken sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maçlardan sonra Nuri'yi elbette düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen bir adam olarak görüyorum. Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik."