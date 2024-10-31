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Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu?

Son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Almanya Kupası'na ise erken veda eden Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin Alman basınından hedef oldu.

Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu? - 1

Son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Almanya Kupası'na ise erken veda eden Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin Alman basınından hedef oldu.

Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin'e güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Bild'e konuşan Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın olmadığını belirtti.


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Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu? - 2

Ricken, "Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.


Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu? - 3

Ricken hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu vurgulayarak "Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.


Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu? - 4

Ricken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçlardan sonra Nuri'yi elbette düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen bir adam olarak görüyorum. Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik."

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