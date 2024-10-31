Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu?
Son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Almanya Kupası'na ise erken veda eden Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin Alman basınından hedef oldu.
Son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Almanya Kupası'na ise erken veda eden Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin Alman basınından hedef oldu.
Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin'e güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Bild'e konuşan Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın olmadığını belirtti.