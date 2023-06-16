Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)

Mahmoud Dahoud - Brighton



Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud’u transfer etti.



İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.



Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı. Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.



27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.