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Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)

Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzaladı. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...

Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 1

Mahmoud Dahoud - Brighton

Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud’u transfer etti.

İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı. Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

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Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 2

Jude Bellingham - Real Madrid

Real Madrid, Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 3

Kevin Schade - Brentford

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon euro ödeyecek.

Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 4

Orkun Kökçü - Benfica

Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 5

Enner Valencia -  Internacional

Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 6

Naby Keita - Werder Bremen

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini açıkladı. 

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 7

Lionel Messi - Inter Miami


Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 8

Karim Benzema - Al Ittihad


Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 9

Inigo Martinez - Barcelona

Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 10

Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid


Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 11

Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen


Dortmund'un yıldızı Mahmoud Dahoud Brighton’da (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 12

Alexis Mac Allister - Liverpool

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