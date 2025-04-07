Draymond Green'den Alperen Şengün'e skandal hareket: Dirsek attı, cevabını maç sonucuyla aldı

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, maç sonundaki flaş röportajda şu ifadeleri kullandı:



"Alperen, Draymond'ın tuzağına düşmedi ve sonrasında hücumda potaya agresif şekilde saldırdı, savunmada bir adım daha öne çıktı. Draymond'ın ne yapmaya çalıştığını anlıyoruz. Alperen yüzüne darbe alsa bile ona karşılık vermedi ve oynamaya devam etti. Maç içindeki sakinliğimizi beğendim."