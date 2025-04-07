Draymond Green'den Alperen Şengün'e skandal hareket: Dirsek attı, cevabını maç sonucuyla aldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'ı 106-96 yendi. Karşılaşmada Draymond Green ile Alperen Şengün arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Green, Şengün'e dirsek attı.
NBA'de 11 maç yapıldı. Warriors'a konuk olan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 14 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.