Dries Mertens: Juventus istedi Galatasaray'a geldim

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Mertens, Dünya Kupası'nda ise istedikleri oyunu sahada yansıtmadıklarından dolayı başarılı olamadıklarını dile getirdi.
"DÜNYA KUPASI ÇOK KOLAY DEĞİLDİ"
Mertens, "Dünya Kupası çok kolay değildi. Kolay bir grup değildi. İki takım şu anda yarı final oynuyorlar. Biz eve geri döndük. Geri dönmüş olmaktan ötürü mutluyum. Şimdi devamına bakacağız" dedi.
"DİĞER GENÇLERE DE ÖRNEK OLACAKTIR"
"Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek" diyen Mertens, "Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır" açıklamasında bulundu.
"JUVENTUS'TAN TEKLİF GELDİ"
Mertens transfer sürecini ise şu sözlerle anlattı: "Juventus'tan teklif geldi. Benim için çok çok zordu, Napoli'den sonra Juventus'a gitmek. Olmazdı. Napoli'de uzun yıllar geçirdim. Gelmemde Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur ve Okan Hoca'nın etkileri oldu. 'Seni Galatasaray'a, Galatasaray'ı da hak ettiği yere getirmek istiyoruz' dediler. Ben de Galatasaray'ı Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu, bir önceki sezonu 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye 'evet' dedim"
"SONUNDA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"
Süreye ihtiyacı olduklarını vurgulayan yıldız oyuncu, "Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.