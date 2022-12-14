Dries Mertens: Juventus istedi Galatasaray'a geldim

"JUVENTUS'TAN TEKLİF GELDİ"



Mertens transfer sürecini ise şu sözlerle anlattı: "Juventus'tan teklif geldi. Benim için çok çok zordu, Napoli'den sonra Juventus'a gitmek. Olmazdı. Napoli'de uzun yıllar geçirdim. Gelmemde Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur ve Okan Hoca'nın etkileri oldu. 'Seni Galatasaray'a, Galatasaray'ı da hak ettiği yere getirmek istiyoruz' dediler. Ben de Galatasaray'ı Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu, bir önceki sezonu 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye 'evet' dedim"





