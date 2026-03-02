"Düdükler kimin için çalıyor" Spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi
02.03.2026 09:27
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı.
“Gemi yükü aldı gam ile doldu!”
"İlk yarı boyunca deplasman ekibi tüm hücum üretimlerini Kerem’le yaptı. 3-4 kez kaleyi yokladı: hepsi 9 numaralı oyuncuylaydı. Ama gerçek “9” olmayınca nakıs kaldı denemeler.
İkinci yarıya oyuncu değişikliği olmadan ve 4’lü defans ile çıkan F.Bahçe’de daha oyun kurulumu sağlanamadan yenen gol şok etkisi yarattı. 49’dan 63’e oyuna tekrar hakim olan sarı lacivertliler Cherif’in golüyle umutlanıp, 6 dakika sonra maça bir kez daha ortak oldu. İki golde de Asensio’nun katkısı vardı. İkinci yarının taşıyıcısı oldu adeta.
Kerem’in ölüsü Antalyaspor’a tehdit oluşturacakken manasız Nene hamlesi, kenar katkısı Levent kadar olamayacağı açık Brown girişimi hiç katkı vermedi. Son saniyede direkten dönen top da kalpleri yerinden fırlattı. Kasımpaşa sonrası Antalya engelini de aşamayan F.Bahçe ve hocasını keyifli günler beklemiyor!" (Mehmet Ayan-Hürriyet)
“Tüm sonuçlar Domino etkisi yarattı”
“Tedesco’nun Trabzon’da bulduğu doğru formülü İstanbul’da Nottingham’ı karşı bozması ritim kaybettirdi Fenerbahçe’ye. O gün İsmail’i yanında oturtup, Cherif’i sahaya sürmesi küçük bir değişiklik gibi duruyor olabilir. Ama sonrasındaki 15 gündeki tüm sonuçlar üzerinde domino etkisi yarattı bence o karar. Rotasyon futbolda mühim bir kavram. Ama ritim de öyle. İstikrar da. Devamlılık da.” (Uğur Meleke-Hürriyet)
"Mecbur musun yürüyen Kante’ye!"
"Tedesco büyük yanlışlarına devam edince Fenerbahçe, hediye puanlarla lig yarışından uzaklaşıyor. Bir maçın planlamasını önceden doğru yapmak lazım. Takım zaten yorgun. Mutlak kazanılması gereken bir deplasman maçı oynayacaksın. Mecbur musun yürüyen Kante'ye görev verip 90 dakika sahada tutmaya. Önemli olan bu maçı hasarsız geçmek mi yoksa Kante'yi kazanmak mı?
Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladım. 'Tedesco'nun Mert Müldür'e takıntısı var' diye. Dün gece Semedo sakatlanınca oyuna giren Mert'i ikinci devre çıkararak milli takım futbolcusunun onuruyla oynadı.
Tedesco'ya son cümlem de şu: "Günümüz futbolunda yürüyen bir futbolcu 90 dakika sahada kalıyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum." Ömer Üründül-Sabah)
“Düdükler kimin için çalıyor!”
“Sadettin Saran yönetiminin, hakem kararları hakkında sessizliği var. Hataları bizler yazıyoruz zaten ama takımın hakkını koruması gereken onlar. Bir gün önce gösterilmeyen kartların peşine, dün her kendini ata faul çalan hakem yönetimi gelir elbette. Mert Müldür'ün ayağına basılması, top için yapılan mücadelede hakemin de gözünde değil, VAR'ın da umurunda. Geçen sezonların bakış açışı geldi artık düdüklere… Fenerbahçeli kayıp puanlara hayıflanmasın, bugün olmasa, başka maç yapacaklardı bunları…” (Gürcan Bilgiç-Sabah)
"Yenilmeden şampiyonluk gidecek"
"Asensio ilk yarıda sahada hiç yoktu. Bir kere bile sorumluluk almadı. Asensio’nun belki de geldiğinden bu yana en kötü 45 dakikası diyebiliriz. Tabii onun gibi bir kalite oyuncu olunca, beklentiler de farklı oluyor. O çok kötü olunca da Fenerbahçe yaratıcılıkta büyük sıkıntılar çekti.
Orta alanda İsmail çırpınırken, Kante yine zayıf kaldı. Belli ki henüz buraya alışamadı. Bildiğimiz Kante’den çok uzak.
Fenerbahçe belki yine yenilmedi. Yenilgisizliği belki lig sonuna kadar devam edecek. Ancak berabere kala kala şampiyonluğu verecek farkında değil. Aradaki fark dört puan. Ama henüz bu iş bitmedi. Ancak Fenerbahçe ilk yarıda oynadığı topu oynarsa en geç 15 gün içinde lige havlu atar benden söylemesi..." (Halil Özer-Milliyet)