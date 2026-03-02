"Düdükler kimin için çalıyor" Spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi

“Gemi yükü aldı gam ile doldu!”

"İlk yarı boyunca deplasman ekibi tüm hücum üretimlerini Kerem’le yaptı. 3-4 kez kaleyi yokladı: hepsi 9 numaralı oyuncuylaydı. Ama gerçek “9” olmayınca nakıs kaldı denemeler.

İkinci yarıya oyuncu değişikliği olmadan ve 4’lü defans ile çıkan F.Bahçe’de daha oyun kurulumu sağlanamadan yenen gol şok etkisi yarattı. 49’dan 63’e oyuna tekrar hakim olan sarı lacivertliler Cherif’in golüyle umutlanıp, 6 dakika sonra maça bir kez daha ortak oldu. İki golde de Asensio’nun katkısı vardı. İkinci yarının taşıyıcısı oldu adeta.

Kerem’in ölüsü Antalyaspor’a tehdit oluşturacakken manasız Nene hamlesi, kenar katkısı Levent kadar olamayacağı açık Brown girişimi hiç katkı vermedi. Son saniyede direkten dönen top da kalpleri yerinden fırlattı. Kasımpaşa sonrası Antalya engelini de aşamayan F.Bahçe ve hocasını keyifli günler beklemiyor!" (Mehmet Ayan-Hürriyet)