Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya yarışı! Buse Naz Çakıroğlu boks maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda adını final yazdırdı. Genç sporcu, yarı finalde Özbek rakibi Feruza Kazakova'yı mağlup etmiş ve finalde ise Alua Balkibekova ile mücadele edecek. Altın madalya mücadelesi canlı yayın detayları gündemde. Buse Naz Çakıroğlu boks final maçı nefesler tutuldu!

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası final maçına çıkıyor. Liverpool'daki final karşılaşmasında Milli boksçunun Kazak rakibi Alua Balkibekova'nın dünya ve Asya şampiyonlukları bulunuyor. Çakıroğlu, bu müsabakayla beraber 4. kez dünya arenasına çıkmış olacak. Peki, Buse Naz Çakıroğlu boks maçı hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU BOKS MAÇI NE ZAMAN? 

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finaldeki Özbek rakibini mağlup ederek finalde Alua Balkibekova ile karşılaşma şansı elde etti. 51 kiloda ringe çıkan Çakıroğlu'nun final maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 20:00'de gerçekleşecek. Boks maçı, TRT Spor Yıldız ekranından aktarılacak.

Liverpool’da turnuvadaki final rakibimizin dünya ve Asya şampiyonlukları bulunuyor. Milli boksör Buse Naz'ın ise Dünya şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş madalyası var.

Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltmiş oldu.

