Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya yarışı! Buse Naz Çakıroğlu boks maçı ne zaman, saat kaçta?

Liverpool’da turnuvadaki final rakibimizin dünya ve Asya şampiyonlukları bulunuyor. Milli boksör Buse Naz'ın ise Dünya şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş madalyası var.



Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltmiş oldu.