Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya yarışı! Buse Naz Çakıroğlu boks maçı ne zaman, saat kaçta?
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda adını final yazdırdı. Genç sporcu, yarı finalde Özbek rakibi Feruza Kazakova'yı mağlup etmiş ve finalde ise Alua Balkibekova ile mücadele edecek. Altın madalya mücadelesi canlı yayın detayları gündemde. Buse Naz Çakıroğlu boks final maçı nefesler tutuldu!
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası final maçına çıkıyor. Liverpool'daki final karşılaşmasında Milli boksçunun Kazak rakibi Alua Balkibekova'nın dünya ve Asya şampiyonlukları bulunuyor. Çakıroğlu, bu müsabakayla beraber 4. kez dünya arenasına çıkmış olacak. Peki, Buse Naz Çakıroğlu boks maçı hangi kanalda?