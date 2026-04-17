Dünya devi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın planını suya düşürecek. Transferde büyük sürpriz
17.04.2026 12:21
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe'nin Kim Min-jae transferi, Galatasaray'ın ise Osimhen'i tutma hedefine dünya devi engel olabilir.
Dünya liglerinde son haftalara girilirken, transfer dönemi için dikkat çeken haberler gündeme gelmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'DEN MIN-JAE ATAĞI
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-jae'nin menajerini İstanbul'a davet ettiği ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilmişti.
GALATASARAY'IN OSIMHEN PLANI
Galatasaray'ın ise Victor Osimhen için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayıp, gelecek sezon kadrosunda yeni yapılanmanın başrolü olarak Nijeryalı yıldızı belirlediği iddia edilmişti.
JUVENTUS'UN HEDEFİ KIM VE OSIMHEN
Tüm bu haberlerin akabinde İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sportmediaset'in haberine göre teknik direktör Spalletti'nin sözleşmesini uzatan Serie A devi Juventus, transferde iki büyük hedef belirledi.
Haberde Juventus'un çalıştırıcısı Spalletti'nin gelecek sezon kadrosunda Victor Osimhen ve Kim Min-jae'yi görmek istediği aktarıldı.
OSIMHEN TRANSFERİ ZOR
Napoli'nin Galatasaray'a oyuncuyu satarken sözleşmeye "Herhangi bir Serie A takımına transfer olursa Galatasaray 50 milyon euro daha öder" maddesi koyduğu ve bu opsiyonun Osimhen'in Juventus'a transferini zorlaştırdığına dikkat çekildi.
ALTERNATİFİ BELLİ
Nijeryalı yıldızın transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Robert Lewandowski'nin imzasının Osimhen'e göre daha kolay olacağına vurgu yapıldı.
BERNARDO SILVA DA CİDDİ ADAY
Juventus'un ayrıca Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağı kesinleşen Bernardo Silva'yı da kadrosuna katmak için ciddi girişimde bulunduğu kaydedildi.