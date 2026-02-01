Dünya devi, Mauro Icardi için Galatasaray ile masada. Menajeri İstanbul'a geldi

Gianluca Di Marzio da Juventus'un Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için hareket halinde olduğunu yazdı.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mauro Icardi'nin menajeri, oyuncusunu Juventus'a kiralık olarak göndermesi konusunda Galatasaray'ı ikna etmek için İstanbul'a geldi.