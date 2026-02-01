Dünya devi, Mauro Icardi için Galatasaray ile masada. Menajeri İstanbul'a geldi
01.02.2026 16:50
Son Güncelleme: 01.02.2026 17:20
NTV - Haber Merkezi
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe ile anlaşan ancak oyuncuyla el sıkışamayan Juventus, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Galatasaray'a dikti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24'te tamamlayan ve adını play-off turuna yazdıran Galatasaray için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Play-off turunda Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ederken, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Juventus'un, sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
ICARDI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Juventus, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için görüşmelere başladı.
Haberin devamında transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu ancak görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Gianluca Di Marzio da Juventus'un Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için hareket halinde olduğunu yazdı.
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mauro Icardi'nin menajeri, oyuncusunu Juventus'a kiralık olarak göndermesi konusunda Galatasaray'ı ikna etmek için İstanbul'a geldi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Arjantinli yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026'nın haziran ayında sona erecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 29 maçta boy gösteren Mauro Icardi, 10 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
EN-NESYRI OLMADI
Juventus, daha önce de Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için sarı-lacivertli kulüple masaya oturmuştu.
Satın alma opsiyonlu kiralık transfer için Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Serie A devi, Faslı golcünün cevabıyla masadan kalkmıştı.
Fenerbahçe'den bonservisiyle ayrılmak istediğini söyleyen ve atın alma opsiyonlu kiralık transfer anlaşmasının kendisine uygun olmadığını Juventus'a ileten En-Nesyri'nin transferi böylece iptal olmuştu.