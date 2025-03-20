Dünya devinden çılgın plan: Victor Osimhen için 11 futbolcu satış listesinde

Haberde Londra ekibinin Kepa Arrizabalaga, Alfie Gilchrist, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga, Joao Felix, Armando Broja ve David Datro Fofana ile yolları ayırmayı planadığı kaydedildi.

Ayrıca Christopher Nkunku, Kiernan Dewsbury-Hall ve Manchester United'dan kiralanan Jadon Sancho'nun da Chelsea'nin ayrılık listesine dahil edilebileceği öne sürüldü.