Dünya devinden çılgın plan: Victor Osimhen için 11 futbolcu satış listesinde
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya moralli giren lider Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyordu. Dünya devlerinin gündemindeki Nijeryalı santrfor için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, RAMS Park'taki maçta rakibini 4-0 mağlup etmiş ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte puan farkını 9'a yükseltmişti.