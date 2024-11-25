Dünya futboluna adını altın harflerle yazdırdı, kariyerinde skandallar eksik olmadı: Diego Armando Maradona
Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Diego Armando Maradona, Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşadı. Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısı gösteren efsane futbolcu yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edildi, uyuşturucu sorunu ve vergi borcu nedeniyle sık sık gündeme geldi. Geçirdiği kalp krizi sonrası 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Maradona, vefatının dördüncü yılında anılıyor. İşte Arjantinli futbolcunun hayatına dair öne çıkanlar ve kariyerinden arşiv fotoğrafları...
Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Maradona, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile tarihin en iyi futbolcusu olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu ileri sürdüğü Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi.