Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"VAR odasındaki canlı görüntülerde söz konusu hakemin maç sırasında kişisel telefonunu kullandığı ve kendisine verilen sorumluluğu büyük bir şekilde suistimal ettiği belgelendi. Şirket olarak durumun ciddiyetinin farkındayız.