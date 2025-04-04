Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı
Dünya futbolu, Bulgaristan Ligi'nde oynanan CSKA Sofia - Lokomotiv Sofia maçında VAR odasındaki bir hakemin bahis sitesinde görülmesiyle çalkalanıyor. Yaşanan skandalın detayları da ortaya çıktı.
Bulgaristan Ligi'nin 27. haftasında CSKA Sofia ile Lokomotiv Sofia karşı karşıya geldi. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabaka, CSKA'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorla birlikte puanını 43 yapan CSKA Sofia, 6. sırada yer aldı. Lokomotiv ise 26 puanla 13. basamakta yer buldu.