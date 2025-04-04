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Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı

Dünya futbolu, Bulgaristan Ligi'nde oynanan CSKA Sofia - Lokomotiv Sofia maçında VAR odasındaki bir hakemin bahis sitesinde görülmesiyle çalkalanıyor. Yaşanan skandalın detayları da ortaya çıktı.

Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı - 1

Bulgaristan Ligi'nin 27. haftasında CSKA Sofia ile Lokomotiv Sofia karşı karşıya geldi. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabaka, CSKA'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorla birlikte puanını 43 yapan CSKA Sofia, 6. sırada yer aldı. Lokomotiv ise 26 puanla 13. basamakta yer buldu.

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Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı - 2

Karşılaşmanın önüne ise VAR odasında bulunan hakemin bir bahis sitesinde görüntülenmesi geçti.

Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı - 3

Mücadelenin başlama düdüğünden önce ekrana VAR merkezi getirilirken, odadaki bir hakemin bahis sitesinde canlı bahis yapmak üzere olduğu görüldü.

Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı - 4

Bulgaristan Ligi'nin VAR sisteminden sorumlu şirket Hawk-Eye Innovations'ın konuyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı - 5

Hawk-Eye Innovations'tan yapılan açıklamada hakemin, soruşturma sonuna dek açığa alındığı belirtildi.

Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı - 6

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VAR odasındaki canlı görüntülerde söz konusu hakemin maç sırasında kişisel telefonunu kullandığı ve kendisine verilen sorumluluğu büyük bir şekilde suistimal ettiği belgelendi. Şirket olarak durumun ciddiyetinin farkındayız.

Dünya futbolunda büyük skandal: Hakem, VAR odasında canlı bahis yaptı - 7

Kişinin bahis oynadığı tespit edildiği takdirde sözleşme şartlarına uygun iş akdine son vermeyi deneyeceğiz. Şirket, her zaman profesyonellik ve dürüstlükle hareket edilmesi gerektiğini tamamen kabul ediyor ve çalışanların herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmasını açıkça yasaklayan güçlü politikalara sahip."

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