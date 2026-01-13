Dünya futbolunu şoke eden ayrılık sonrası Arda Güler veda etti
13.01.2026 08:47
Son Güncelleme: 13.01.2026 09:11
NTV - Haber Merkezi
Milli futbolcu Arda Güler, takımı Real Madrid'de Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından veda paylaşımı yaptı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verildi.
Eflatun-beyazlılar, bu açıklanmasından kısa süre sonra Arbeloa ile anlaşıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Alvaro Arbeloa’nın A takımın yeni teknik direktörü olduğunu kamuoyuna duyurarak, Haziran 2025'ten bu yana Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2020 yılından itibaren teknik adamlık kariyerini altyapıda geliştirdiği aktarıldı.
REAL MADRID PERFORMANSI
44 yaşındaki çalıştırıcı; Real Madrid'de çıktığı 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 2.24 puan ortalaması tutturmuştu. Alonso, geçtiğimiz günlerde oynanan Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olmuştu.
ARDA GÜLER VEDA ETTİ
Real Madrid'de yaşanan teknik direktör ayrılığı sonrası milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso'ya veda etti.
Genç futbolcunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı." ifadeleri yer aldı.
Arda Güler, Xabi Alonso'nun göreve gelişinin ardından Carlo Ancelotti dönemine göre hem daha farklı bir rolde yer aldı hem de forma süresinde ciddi artış yaşadı.
Güler, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 28 resmi maçta 3 gol - 8 asistlik bir performans sergilerken, bin 668 dakika sahada kaldı.
ALVARO ARBELOA KİMDİR?
Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Real Madrid'in tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı. 2009-2016 yılları arasında formayı giyen Arbeloa, 238 resmi maçta forma giydi.
Bu süre zarfında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kral Kupası, birer kez de La Liga şampiyonluğu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı. Arbeloa, İspanya Milli Takımı'nın 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası ile 2 Avrupa Şampiyonası'nı (2008, 2012) kazanan kadrolarda yer aldı.