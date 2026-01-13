Dünya futbolunu şoke eden ayrılık sonrası Arda Güler veda etti

Real Madrid'de yaşanan teknik direktör ayrılığı sonrası milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso'ya veda etti.

Genç futbolcunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı." ifadeleri yer aldı.