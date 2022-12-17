Arjantin ile Fransa karşı karşıya: Dünya futbolunun en büyüğü kim olacak?

TURNUVADA 4. RANDEVU

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.



1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.