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Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı geçtiğimiz gece oynanan Arsenal - Paris Saint-Germain maçıyla başlarken, karşılaşmaya damga vuran isim Ousmane Dembele oldu. Barcelona döneminde "istenmeyen adam" ilan edilen Fransız yıldız, bu sezon çılgın bir skor katkısı verdi.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final etabıyla devam etti. Turun ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 2

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Kvaratskhelia'nın asistinde 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 3

Bu skorun ardından PSG, rövanş öncesi avantajlı duruma geçen taraf oldu.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 4

Eşleşmenin rövanşı, 7 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 5

"İSTENMEYEN ADAM" DEMBELE ŞOV YAPIYOR

Arsenal - PSG karşılaşmasına damga vuran isim ise Ousmane Dembele oldu.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 6

Gol öncesi pozisyonu hazırlayan isim olan Fransız yıldız, sol kanattaki Kvaratskhelia'yı gördü ve ceza yayı üzerine koşu yaptı.

Gürcü futbolcunun pasıyla buluşan Dembele'nin çizgi üzerindeki tek vuruşu ağlarla buluştu ve PSG 1-0 öne geçti.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 7

Dembele, bu golle birlikte bu sezon çıktığı 45. maçında 45. skor katkısını verdi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 gol - 12 asistlik çılgın bir performans sergiledi.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 8

BARCELONA DÖNEMİNİ UNUTTURDU

2017 yazında Dortmund'dan Barcelona'ya 135 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ousmane Dembele, sergilediği performansla taraftarların tepkisini çekmiş ve adeta "istenmeyen adam" ilan edilmişti.

Barcelona'da 185 maça çıkan Dembele, 40 gol - 41 asistlik bir grafik ortaya koymuştu. Deneyimli futbolcu zaman zaman Barcelona tribünlerinin ıslıklı tepkisine maruz kalmıştı.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 9

Ousmane Dembele, 2023 yazında ise 50 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olmuştu.

Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi - 10
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