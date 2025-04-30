Dünya futbolunun "istenmeyen çocuğu" Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor: Arsenal'i de devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı geçtiğimiz gece oynanan Arsenal - Paris Saint-Germain maçıyla başlarken, karşılaşmaya damga vuran isim Ousmane Dembele oldu. Barcelona döneminde "istenmeyen adam" ilan edilen Fransız yıldız, bu sezon çılgın bir skor katkısı verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final etabıyla devam etti. Turun ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.