Dünya kupası 14 Kasım fikstürü: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası yarı final maçlarından biri de Fas ile Fransa arasında gerçekleşecek. İspanya ve Portekiz gibi dev takımları saf dışı bırakan Fas, finalde Arjantin'in rakibi olmak için Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa-Fas yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
Dev mücadele TRT 1, TRT 4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.
as, şimdi, "sömürgeci ülkelere" karşı yeni bir tarihi zafer peşinde. Yarı finalde son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile eşleşen Fas, galip gelerek finalde Arjantin'in rakibi olmayı hedefliyor.
Maç esnasında ve sonrasında çıkabilecek olaylardan endişe eden Fransa, 5 bini başkent Paris’te olmak üzere ülkede 10 bin polis ve jandarma görevlendirdi.
Fas'ı 1912-1956 yıllarında sömürge yönetimine alan Paris yönetiminin Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelerle kanlı bir sömürge geçmişi bulunuyor.
Fransa'nın geçen yıl Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesi bu ülkelerle ilişkilerinde yeniden gerilime neden olmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor" ve "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" açıklamaları da İslam dünyasında tepkiyle karşılanmıştı.