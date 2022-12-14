Dünya kupası 14 Kasım fikstürü: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası yarı final maçlarından biri de Fas ile Fransa arasında gerçekleşecek. İspanya ve Portekiz gibi dev takımları saf dışı bırakan Fas, finalde Arjantin'in rakibi olmak için Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa-Fas yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?