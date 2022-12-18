Dünya Kupası 2022 Katar'da dev final: Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa şampiyonluk için sahada

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Arjantin 23. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada ise Di Maria skoru 2-0'a getirdi.
Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı karşılaşma sonunda iki takımdan biri 3. yıldızı takacak.
İLK 11'LER
Fransa: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - O. Dembele, Griezmann, Mbappe Giroud.
Arjantin: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi. Julian Alvarez.
Fransa, yarı final karşılaşmasında Fas'ı 2-0 ile geçerken, Arjantin ise Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek final koltuğuna oturdu. Son Dünya şampiyonu Fransa ile 6'ncı kez Dünya Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Arjantin arasında oynanan dev final mücadelede gözler şüphesiz Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin üzerinde. 5'er golleri bulunan iki yıldız isim gol krallığı için de sahada.
İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU
Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.
Fransa ise, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.
MESSI'NİN DÜNYA KUPASI'NDA SON MAÇI
Maç 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıyor. Bu maç yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı.
35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı. Messi, Arjantin ile 2021 yılında Copa America ve 2008 Olimpiyat şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kazandığı sayısız ödül ve kupaların ardından Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırmak ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hayal kırıklığını unutmak istiyor.
FRANSA ÜST ÜSTE 2'NCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR
Fransa, Arjantin'i de yenerek üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor. 2018 yılında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran Horozlar, yarın şampiyonluk sevinci yaşaması halinde bu kupayı üst üste kazanma başarısı gösteren 3'üncü takım olacak. Daha önce 1934, 1938 yılında İtalya ve 1958, 1962 yıllarında Brezilya üst üste Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.
İşte iki takımın Dünya Kupası 2022 Katar'dan öne çıkan kareleri...