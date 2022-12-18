Dünya Kupası 2022 Katar'da dev final: Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa şampiyonluk için sahada

MESSI'NİN DÜNYA KUPASI'NDA SON MAÇI



Maç 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıyor. Bu maç yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı.



35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı. Messi, Arjantin ile 2021 yılında Copa America ve 2008 Olimpiyat şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kazandığı sayısız ödül ve kupaların ardından Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırmak ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hayal kırıklığını unutmak istiyor.