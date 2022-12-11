Dünya Kupası 2022 takvimi: Bugün maç var mı, yarı final ve final maçları ne zaman?

ARJANTİN-HIRVATİSTAN



Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.



FRANSA-FAS



2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde 7. kez yarı finale yükselen son şampiyon Fransa, çarşamba günü (14 Aralık 2022) Fas ile karşılaşacak. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasındaki karşılaşma Al Bayt Satdyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.