Dünya Kupası 2022 takvimi: Bugün maç var mı, yarı final ve final maçları ne zaman?

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak yarı final maçları için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları 10 Aralık'ta oynanan 2 maç ile sona erdi. Dünya Kupası yarı final mücadeleleri 13-14 Aralık’ta gerçekleşecek.
Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;
ARJANTİN-HIRVATİSTAN
Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
FRANSA-FAS
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde 7. kez yarı finale yükselen son şampiyon Fransa, çarşamba günü (14 Aralık 2022) Fas ile karşılaşacak. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasındaki karşılaşma Al Bayt Satdyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.
2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.