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Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 yenen ve 6 puana ulaşan Brezilya son 16 turuna adını yazdırdı.

Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 1

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan "Sambacılar", puanını 6'ya çıkardı. İlk mağlubiyetini yaşayan İsviçre ise 3 puanda kaldı.

Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 2

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.

Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 3

Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 4

İkinci yarıda daha baskılı oynayan "Sambacılar", aradığı golü 83. dakikada buldu. Sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, meşin yuvarlağı Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 5

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Brezilya, 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.

Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı.

Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 6

Karşılaşmayı 43 bin 649 taraftarın takip ettiği açıklandı.

Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 7
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 8
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 9
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 10
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 11
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 12
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 13
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 14
Dünya Kupası: 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turunda - 15

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