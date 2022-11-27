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Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu)

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Arjantin, Messi ve Fernandez'in golleriyle Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 1

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Meksika takımları Lusail Stadyumu'nda karşılaştı.

Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 2

Mücadele 2-0 Arjantin'in üstünlüğüyle sona erdi.

Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 3

Maçta goller; 64. dakikada Lionel Messi ve Fernandez'in ayağından geldi.

Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 4

Arjantin bu sonuçla birlikte 3 puana yükseldi. Meksika ise 1 puanda kaldı.

Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 5

Arjantin, gruptaki son maçında Polonya ile karşılaşacak. Meksika ise Suudi Arabistan ile mücadele edecek.

Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 6

MESSİ MARADONA'YI YAKALADI

Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak, turnuvada en çok maça çıkan Arjantinli oyuncu olan efsane Diego Maradona'yı yakaladı. 
Aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkaran Lionel Messi, Maradona ile gol sayılarını da eşitledi. 

35 yaşındaki süper yıldız Arjantin adına en çok gol bulan ikinci isim konumuna geldi. Gabriel Batistuta 10 Dünya Kupası golüyle zirvede yer alıyor.

Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 7
Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 8
Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 9
Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 10
Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 11
Dünya Kupası | Arjantin 2-0 Meksika (Maç sonucu) - 12

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