Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı

Kanada kadrosunda bulunan Hataysporlu futbolcu Sam Adekugbe ise karşılaşmanın 74. dakikasında Laryea'nın yerine oyuna girdi.



Eski Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ise Kanada'da yedekler arasında yer aldığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.