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Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı

2022 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşan Belçika, mücadeleyi Fenerbahçe'de forma giyen Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazandı.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 1

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 2

Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde Kanada, güçlü rakibi Belçika karşısında etkili bir futbol ortaya koydu.

Ön alanda baskı yapan ve Belçika'nın kolay oyun kurmasına izin vermeyen Kanada, hızlı oyuncularıyla rakip ceza sahası çevresinde etkili oldu.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 3

Kanada, 9. dakikada Belçikalı oyuncu Carrasco'nun ceza sahasında elle müdahalesi sonrasında penaltı kazandı.

Kanada, yıldız oyuncusu Alphonso Davies ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Davies'in kullandığı penaltıda, Belçika kalecisi Courtois sağına uzandı ve gole izin vermedi.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 4

İlk yarının son bölümünde toparlanan Belçika, pas yaparak oyun kontrolünü eline almaya çalıştı.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 5

Avrupa temsilcisi, 44. dakikada gelişen hızlı atakta golü buldu. Alderweireld'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi, ceza sahasında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 6

2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol atan Batshuayi, Dünya Kupası'nda ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 7

ATIBA VE BATSHUAYI İLK 11'DE

Kanada'da Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Belçika'da ise Fenerbahçeli Batshuayi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Atiba, mücadelenin 58. dakikasında yerini Ismael Kone'ye bıraktı. Kanada karşısında golünü atan Batshuayi ise 78'de kenara gelirken, Lois Openda oyuna dahil oldu.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 8

Kanada kadrosunda bulunan Hataysporlu futbolcu Sam Adekugbe ise karşılaşmanın 74. dakikasında Laryea'nın yerine oyuna girdi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ise Kanada'da yedekler arasında yer aldığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 9

ATIBA EN YAŞLI İKİNCİ OYUNCU OLDU

Kanada forması giyen Atiba Hutchinson, Belçika karşısında forma giyerek Dünya Kupası'nda kaleciler hariç oynayan en yaşlı ikinci futbolcu oldu.

Bu alanda rekor 42 yaşında, 1994 Dünya Kupası'nda forma giyen Kamerunlu Roger Milla'nın elinde bulunuyor.

Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 10
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 11
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 12
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 13
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 14
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 15
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 16
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 17
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 18
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 19
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 20
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 21
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 22
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 23
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 24
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 25
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 26
Dünya Kupası: Batshuayi attı, Belçika kazandı - 27

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