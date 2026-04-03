Dünya Kupası bilet fiyatları dudak uçuklattı. Final maçı 487 bin TL

FIFA’nın açıkladığı son fiyatlara göre Dünya Kupası finali, turnuvanın en pahalı maçı oldu. Final karşılaşması için 1. kategori biletler 10 bin 990 dolara (yaklaşık 490 bin 22 lira) kadar yükselirken, bu rakam ilk satış dönemine göre yaklaşık yüzde 70’e varan artış yaşandı. Kategori 2 biletler 7 bin 380 dolar (yaklaşık 329 bin 59 lira), kategori 3 biletler ise 5 bin 785 dolar (yaklaşık 257 bin 941 lira) seviyesine çıktı. Böylece final biletlerinde her kategoride ciddi bir fiyat artışı yaşandı.